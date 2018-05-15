طلبت تركيا من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد اليوم (الثلاثاء) بعد أن قتلت القوات الإسرائيلية 60 فلسطينياً خلال احتجاجات عند حدود قطاع غزة أطلق شرارتها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.وقال مصدر بوزارة الخارجية التركية، أنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي بالقرار، كما تم استدعاء السفير التركي لدى إسرائيل للتشاور وإخطاره بأنه سيكون من الملائم بالنسبة له أن يعود إلى بلاده لبعض الوقت.وشن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هجوما لاذعاً اليوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قائلاً إنه يقود دولة عنصرية، ويداه ملطختان بالدم الفلسطيني.وكتب إردوغان على تويتر «نتانياهو رئيس وزراء دولة عنصرية تحتل أرض شعب أعزل منذ ستين عاماً في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة (...) يداه ملطختان بدماء الفلسطينيين ولا يمكنه التغطية على جرائمه عبر مهاجمة تركيا».وكان إردوغان يرد على نتانياهو الذي انتقد إدانة تركيا قتل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين أمس (الاثنين) في غزة.