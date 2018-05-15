دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى تطبيق اشتراطات السلامة في المساجد والمخيمات الرمضانية المخصصة لإفطار الصائمين في الأحياء وبالقرب من المساجد وذلك للمحافظة على سلامة مرتاديها.وطالبت في بيان لها اليوم (الثلاثاء)، بضرورة أن تكون المخارج كافية في المساجد واستخدام الخيام من النوع المقاوم للحريق، إضافة إلى التأكد من سلامة جميع التمديدات الكهربائية، وأنها تعمل بشكل آمن، وتوفر عدداً كافياً من المخارج والمداخل تتناسب مع مساحة الخيام، وأعداد الموجودين فيها مع تأمين عدد كاف من مطفيات الحريق وتوزيعها بشكل صحيح لتغطية جميع المواقع.وأوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، أن فرق الإشراف الوقائي بمدينة الرياض ومحافظات المنطقة تنفذ جولات ميدانية مستمرة للوقوف على المساجد ومخيمات إفطار الصائمين وإبلاغ القائمين عليها في حالة رصد أي ملاحظة عليها لتصحيح وضعها، وكذلك التنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في منطقة الرياض من أجل تلافيها بشكل مناسب وعاجل.