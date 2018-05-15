أكد اتحاد المحامين العرب اتخاذ كل الوسائل القانونية المشروعة لحماية القدس ومقدساتها، وفقاً لبيان أصدره اليوم (الثلاثاء) على هامش إحياء الذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية.وجدد الاتحاد في البيان رفضه واستنكاره قرار واشنطن بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وعده باطلًا وغير قانوني يخالف القرارات الشرعية الدولية، وكذلك رفض تغيير معالم القدس وعدم ضمها أو تهويدها وتطبيق جميع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن؛ خاصة القرار 2334.وطالب المحامون العرب بعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتنفيذ القرار رقم 194 الخاص بذلك، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي أقرتها المواثيق الدولية.ودعا الاتحاد، جامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني من خلال إصدار قرارات واضحة بشأن القدس، مطالباً مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل والمطالبة بقوات دولية للفصل وحماية الشعب الفلسطيني.