وقعت شركة الخطوط السعودية، اليوم (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم مع عدد من الجامعات والمعاهد العالمية المرموقة لتأسيس «مركز التطوير القيادي»؛ بهدف تقديم برامج تنفيذية متقدمة للتدريب تستهدف مديريها التنفيذيين، وتطوير مستقبل القادة وإتاحة الوصول إلى أفضل الفرص الوظيفية، وذلك في مقر الإدارة العامة لـ«الخطوط السعودية» بجدة، بحضور مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، ومسؤولي واستشاريي الجامعات والمعاهد.ويأتي ذلك في إطار التزام «السعودية» بخططها الإستراتيجية بتطوير منسوبيها، الذي تعده من أهم مبادرات برنامج التحول 2020، التي تعنى بالاستثمار في العنصر البشري بالاستقطاب والابتعاث والتدريب للقيادات الواعدة محلياً وفي أفضل المؤسسات العالمية.وأوضح الجاسر أن التوجه المستقبلي للخطوط السعودية يتمثل في السعي إلى الامتياز في جميع المجالات بما في ذلك التدريب الذي يعد محوراً مهماً في منظومة التطوير المستدامة، بما يضمن تأسيس أجيال قادرة على إدارة مختلف القطاعات بالمؤسسة، وهو ما يؤمّن بإذن الله مستقبل «السعودية» بوجود قيادات قادرة على الابتكار وصناعة الإنجاز في صناعة النقل الجوي.وأفاد بأن الخطوط السعودية تقف على إنجازات ثمينة تسعى للمحافظة عليها والانطلاق بها إلى نجاحات أكبر، إذ نقلت أكثر من 32 مليون ضيف في عام 2017، ومن المقرر أن تصل بأسطولها الجوي إلى 200 طائرة في 2020.