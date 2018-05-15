لم تسفر جولة جديدة من المفاوضات حول سورية، اليوم (الثلاثاء) في أستانا عاصمة كازاخستان، عن أي تقدم يذكر باتجاه حل النزاع، ما يثير شكوكاً حول مستقبل الجهود الدبلوماسية.وأعلنت الدول الثلاث الراعية، روسيا وتركيا وإيران، في بيان ختامي مشترك، عقد الاجتماع المقبل على مستوى عال حول سورية في مدينة سوتشي في يوليو.وأكد ممثلو المعارضة المسلحة السورية الموجودون في أستانا، رفضهم المشاركة.وقال رئيس وفد المعارضة السورية أحمد طعمة، «نريد عقد المفاوضات في أستانا فقط. إذا أرادت الدول الراعية عقد اجتماع في بلد آخر، فهذا شأنها».من جهته وصف ممثل روسيا في المفاوضات الكسندر لافرنتييف، مفاوضات أستانا بأنها حية وستبقى حية، رافضاً التعليق على جدول وتفاصيل اجتماع سوتشي.