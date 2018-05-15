استقبل رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال ، اليوم ، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على هامش إنعقاد الدورة الحادية عشرة للجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك) المنعقدة حاليا في العاصمة داكار.وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الحالية في المنطقة والمواضيع ذات الاهتمام المشترك ، وسبل دعمها، وتطوير العلاقات الثنائية بين جمهورية السنيغال ومنظمة التعاون الإسلامي ، ما يخدم مصلحة العمل الإسلامي المشترك.وشدد الرئيس السنيغالي على أهمية الدور الذي تقوم به منظمة التعاون الإسلامي في سبيل تعزيز ودعم العمل الإسلامي المشترك بين الدول الأعضاء ، مشيداً بالجهود التي يضطلع بها الأمين العام خاصة في ظل الأوضاع الحرجة التي يمر بها العالم الإسلامي.من جانبه أثنى أمين عام المنظمة على الدور الإيجابي الذي تقوم به جمهورية السنيغال بقيادة الرئيس ماكي سال ، في دعم القضايا والأنشطة التي تنفذها المنظمة ، معرباً عن إعتزازه بالمبادرات التي يقودها من خلال " الكومياك التي يرأسها.وأشاد الدكتور العثيمين بالمبادرة المتميزة التي أطلقها، في القمة الإسلامية الأخيرة في إسطنبول، المتمثلة في جائزة منظمة التعاون الإسلامي الدولية لوسائل الإعلام والإعلاميين ، المتميزين في مجال تعزيز الحوار والتسامح والوئام بين الثقافات.