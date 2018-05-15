أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بشدة اعتداء القوات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، أمس (الاثنين) الذي راح ضحيته عشرات القتلى وآلاف الجرحى.وطالب المجتمع الدولي باستنكار الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني أمام أنظار العالم، داعياً الأمم المتحدة إلى ممارسة مسؤوليتها القانونية والسياسية في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد لانتهاكات إسرائيل وممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، معبراً عن تعازيه الحارة لذوي الشهداء والحكومة والشعب الفلسطيني، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل> وفي بروكسل ستدعت بلجيكا اليوم (الثلاثاء) السفيرة الإسرائيلية لديها، اثر ادلائها بتصريحات عن قمع المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعت إلى تحقيق دولي تشرف عليه الأمم المتحدة حول المواجهات الدامية في غزة.وقال متحدث باسم الخارجية البلجيكية إنه تم استدعاء السفيرة الإسرائيلية سيمونا فرانكل بعدما وصفت جميع الضحايا في غزة بإنهم «إرهابيون»، فيما دعا رئيس الوزراء شارل ميشال إلى تحقيق دولي تجريه الأمم المتحدة، معتبراً أن أعمال العنف التي ارتكبت بالأمس في قطاع غزة مرفوضة.