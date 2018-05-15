دان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الثلاثاء «بأشد العبارات ما ترتكبه إسرائيل من مذابح في حق الفلسطينيين العزل» واصفاً ما تقوم به بأنه "يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب".



وأضاف أبو الغيط في بيان أن «سقوط العشرات من الشهداء الفلسطينيين في مسيرات البطولة والحرية لابد أن يحرك الضمير العالمي،»، مطالبا «المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي اختار طريق النضال السلمي فقوبل بالبطش والعنف والقتل»، غداة مقتل نحو 61 فلسطينيا برصاص إسرائيلي أثناء تظاهرات احتجاجية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.