أوقفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية حقيبة تدريبية تخصصت ببرنامج توعية المقبلين على الزواج، قدمت بأحد الجمعيات المتخصصة بالحد من الطلاق ومعالجة آثاره، جاء الوقف لما تحمله الحقيبة من نصوص غير مناسبة لقيمنا المجتمعية، على حسب وصف متحدث وزارة العمل خالد أبالخيل، كما توعدت الوزارة بمحاسبة أي جمعية لا تلتزم بالأنظمة.



وعبرت سيدات من خلال مواقع التواصل «تويتر»، عن غصبهم للأفكار التي حملتها الحقيبة التدريبية كان، ذلك في فقرة التعامل مع الخلافات الزوجية، والتي جاء فيها نصاً «ضرب الزوجة»، وتطرق البرنامج أيضاً إلى جانب الحقوق للرجل والمرأة، حيث تلخصت حقوق الزوج «بالإستمتاع والتأديب والخدمة وتسليم النفس ووجوب الطاعة وحسن العشرة»، من الجانب الآخر لحقوق المرأة كان «المهر والسكن والنفقة والعدل».