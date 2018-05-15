أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 31.40 نقطة ليقفل عند مستوى 8039.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 184 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 106 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 115 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات، ومجموعة السريع، وأنابيب السعودية، وملاذ للتأمين، وساكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأهلية، والأبحاث والتسويق، وجازادكو، وجبسكو، وصافولا فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و5.38%.فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وسابك، واتحاد اتصالات هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسابك، والإنماء، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 37.35 نقطة ليقفل عند مستوى 3068.25 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 25 ألف سهم تقاسمتها 66 صفقة.