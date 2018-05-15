أعلنت شركة المياه الوطنية، انتهاءها من إصدار فواتير عملائها في الـ28 من الشهر الماضي، وفق التزامها المعلن في يناير الماضي وما صاحب ذلك من إيقاف إصدار الفاتورة الورقية، والبدء في إصدار الفاتورة الإلكترونية منذ نهاية شهر يناير الماضي، واكتمالها خلال شهر أبريل بشكل منتظم، مبينة أن أنظمة الشركة الرقابية تمنع إصدار بعض الفواتير لعدم اكتمال بيانات العملاء، أو بهدف إعادة أخذ القراءات للتأكد من سلامة الفاتورة تمهيداً لإصدارها.وأوضحت الشركة أنها أطلقت حملة لتحديث البيانات في وقت سابق، وتأمل من العملاء التجاوب مع هذه الحملة عبر الرابط الإلكتروني (http://bit.ly/2o40vLw)، أو من خلال فرعها الإلكتروني لخدمات العملاء، لافتة النظر إلى أن عدم تحديث البيانات قد يحرم العملاء من الاستفادة من الخدمات المقدمة رقمياً مثل الفواتير الإلكترونية ومعرفة الاستهلاك الشهري، والاطلاع على المديونيات، فضلاً عن عدم القدرة على التواصل معهم بشكل سريع وتأخر الخدمات التي ستقدم لهم.وأكدت الشركة حرصها على تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة لعملائها ودراسة حاجاتهم، من خلال قنوات الخدمة المتمثلة في فروع خدمات العملاء، ومركز الاتصال، والفرع الإلكتروني، الذي يوفر جميع الخدمات على مدار الساعة وبشكل سهل وميسر.