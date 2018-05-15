يختتم المنتخب السعودي الأول المرحلة ما قبل الأخيرة من معسكره في مدينة ماربيا الإسبانية، إذ سيخوض مباراته الودية الثانية أمام المنتخب اليوناني اليوم (الثلاثاء)، الساعة 8:30 بتوقيت المملكة، ويسعى مدرب منتخبنا لاستغلال اللقاء الودي بالاستفادة الفنية الكبرى منه.وكان اللاعب فهد المولد التحق ببعثة الأخضر، ومن المتوقع مشاركته في جزء بسيط من المباراة الودية الليلة.وستعود البعثة اليوم إلى المملكة، وسيمنح اللاعبون راحة لبضعة أيام قبل انطلاقة المرحلة التحضيرية الأخيرة قبل بدء مونديال روسيا 2018.