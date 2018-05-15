تباحثت اللجنة الأمنية الدائمة من منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية بمنطقة الرياض، حول الخطط الأمنية المستقبلية وآلية سبل تحقيق التكامل بين الجهات الأمنية والعسكرية.

وعقد مدير شرطة منطقة الرياض رئيس اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، اليوم (الثلاثاء) اجتماعاً بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري بأعضاء اللجنة الأمنية الدائمة، من منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية بمنطقة الرياض.

وناقش المطيري مع المجتمعون عدداً من المواضيع المتعلقة بآلية العمل، وسبل تحقيق التكامل بين الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة، وفقاً للأدوار والمهام المناطة بها، كما تطرق إلى الخطط الأمنية المستقبلية، وشدد على ضرورة التنسيق والربط المباشر ميدانياً وإدارياً بين فروع تلك الجهات، بإدارة العمليات المشتركة وغيرها من الإدارات والأقسام، لمواكبة تطلعات القيادة لتحقيق أعلى درجات الأمن للمجتمع لينعم به المواطن والمقيم بأمن وأمان.