نقضت صحة الطائف في أقل من 12 ساعة تصريح متحدثها عبدالهادي الربيعي لعكاظ أمس (الإثنين)، عن أنه لا مانع من إقامة بطولة البلوت في المستشفيات، والذي كان قد أعلن عنه مستشفى ميسان العام لإقامة البطولة لمنسوبيه خلال شهر رمضان المبارك.ووفق مصادر مطلعة لعكاظ انه صدرت توجيهات مدير صحة الطائف صالح المؤنس، بعد ما نشرت عكاظ أمس (الإثنين) تصريح المتحدث بمنع إقامة بطولة البلوت إطلاقا، وجاء الإلغاء في تعميم عاجل من متحدث صحة الطائف لمديري المستشفيات، بناءاً على توجيهات مدير صحة الطائف بإيقاف مثل هذه البرامج إطلاقاً، وشدد «المؤنس» في توجيهه على منع إقامة البرامج الجماهيرية، والتفاعلية ما لم تتضمن موافقة سابقة نظاماً.وكان المتحدث بإسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، صرح لعكاظ أمس (الإثنين) بقوله: "أنه لا مانع من إقامة بطولة تحدي البلوت في مستشفى ميسان العام، وأنه تقام بطولة مماثلة لها في الوزارة، وهي ضمن سلسلة تحسين بيئة العمل للموظف، وضمن البرامج الترفيهية التي تعتمدها الوزارة لمنسوبيها شأنها شأن بطولات كرة القدم، وغيرها من البرامج الترفيهية، التي تسعى لتحقيق التوافق والتعارف بين منسوبي الصحة.