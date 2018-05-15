وفق توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكه المكرمه، وبمتابعه نائبه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز. عقد اليوم (الثلاثاء) بمقر الاجتماعات بمكتب تعليم حداد بني مالك اجتماع فريق السلامة المرورية الثالث، بحضور محافظ محافظة ميسان عبدالله بن حسن الفيفي، واعضاء الفريق من رؤساء الدوائر الحكومية والجهات ذات العلاقة، وتناول الاجتماع عددا من الاعمال المجدولة، واتخذ فيها بعض توصيات بما يضمن سلامه مواطني ومقيمي المحافظة، ومراكزها المنتشره والمتباعده. وابدى المحافظ شكره لمديري البلديات وخاصة بلدية محافظة ميسان في سرعة التجاوب لوضع حلول عاجلة لعدد من ملاحظات الفريق السابقة.



فيما قدم مكتب التعليم ورقة عمل للحد من الحوادث المرورية، كعرض مرئي أمام الفريق نال تفاعل الجميع وأُخذت بعين الاعتبار، فيما تم اقرار عدد التوصيات سيتم العمل بها قريبا لما فيه مصلحة مرتادي طرق المحافظة وساكنيها، وفق خطة العمل لشهر رمضان والاجازة الصيفية.