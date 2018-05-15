أصدرت محكمة في البحرين الثلاثاء أحكاما بالسجن بحق 115 بحرينيا تراوح مددها بين ثلاث سنوات والمؤبد وبإسقاط الجنسية عنهم خلال محاكمة جماعية في قضية «تشكيل جماعة إرهابية» تشمل أيضا الحرس الثوري الإيراني، كما اعلن النائب العام في المملكة.



وقال النائب العام في بيان إن هؤلاء الأشخاص هم قسم من منظمة تضم 138 شخصا تعرف باسم «كتائب ذو الفقار» وشكلها بحرينيون جندهم ودربهم الحرس الثوري الإيراني بهدف تنفيذ اعتداءات في البحرين.



وحكم على 53 متهما بالسجن المؤبد وعلى ثلاثة بالسجن 15 عاما وعلى واحد بالسجن عشر سنوات، و15 لسبع سنوات و37 لخمس سنوات وستة لثلاث سنوات. وتمت تبرئة 23 آخرين..



وقال النائب العام أن 86 شخصا من الملاحقين في هذه القضية موقوفون.



وأضاف البيان "قام المتهمون برصد ومراقبة العديد من المقار والتحركات بغرض تنفيذ مخططاتهم الإرهابية وارتكبوا عدة تفجيرات وما ارتبط بها من وقائع الشروع في قتل أفراد الشرطة وإتلاف الممتلكات والحرق الجنائي وكذلك وضع عدد من الأجسام المحاكية لأشكال المتفجرات في مناطق مختلفة بالبلاد".

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