استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، اليوم (الثلاثاء)، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي، 48 متميزاً ومتميزةً من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، الذين حصدوا جوائز التميز في مختلف الفروع وعلى عدة مستويات محلية ووزارية وعالمية.وخلال اللقاء، هنأ الأمير خالد الفيصل الحائزين على الجوائز متمنياً لهم التوفيق والنجاح.من جهته، ثمن الحارثي لأمير منطقة مكة المكرمة دعمه الدائم والمتواصل وكلماته المشجعة والدافعة لمواصلة التميز تحقيقاً لرؤيته في بناء الإنسان وتنمية المكان وتطلعاً لتحقيق رؤية المملكة 2030.يذكر أن الجوائز تناولت عدة جوانب، من بينها المعلم المتميز المعلمة المتميزة، والمدرسة المتميزة، والعمل التطوعي، والطالب المتميز، وكذلك في أولمبياد العلوم الدولي، والأولمبياد الوطني للحاسب الآلي، والأولمبياد الوطني للرياضيات، والأولمبياد الوطني للكيمياء، والمهارات الأدبية (الإلقاء الفكري)، ومنافسات التميز الكشفي المركزية مرحلة الأشبال، ومهرجان التعليم للتربية الكشفية، والخط والزخرفة الإسلامية، ونهائيات المهرجان الثاني للرياضة المدرسية وأولمبياد ريادي، إضافة إلى مسابقة تحدي القراءة العربي وغيرها من المسابقات المحلية والدولية.