واصلت قوات الجيش الوطني اليمني معاركها العنيفة خلال الساعات الماضية، ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في المناطق المتاخمة لمنطقة البرح، غربي محافظة تعز جنوب شرقي اليمن.وأكدت مصادر ميدانية في تصريح لموقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المعارك تركزت في محيط جبل البرقة والتباب المطلة على مصنع أسمنت البرح من جهة الجنوب، بالتزامن مع تعزيزات مكثفة دفعت بها الميليشيا إلى مناطق العرف القريبة من البرح ومنطقة الطوير وجبال شمير.وذكرت تلك المصادر أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا.وفي ذات السياق، صدت قوات الجيش الوطني اليمني هجوماً للمليشيا الانقلابية على تحصينات الجيش في الجبهة الغربية من المدينة.وأكدت مصادر عسكرية للموقع أن قوات الجيش الوطني اليمني صدت هجوماً عنيفاً للميليشيا في جبل هان بعد معارك عنيفة تركزت في وادي حنش وحذران وتبة القرن من الجهة الغربية للجبل، أجبرت خلالها المليشيا على التراجع والانسحاب.