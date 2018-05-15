أدانت الإمارات بشدة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والذي أدى إلى مقتل 60 فلسطينيا على الأقل في مواجهات دامية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل اثر تظاهرات احتجاج على تدشين السفارة الأمريكية في القدس الاثنين.وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أنها تدين وتستنكر "استخدام الاحتلال القوة المفرطة ضد الفلسطينيين العزل الذين يمارسون حقهم في التظاهر والمطالبة بحقوق مشروعة".وأكد البيان على رفض الإمارات "القاطع لاستخدام القوة في مواجهة المسيرات السلمية التي انطلقت في الذكرى الـ 70 للنكبة مطالبة بحقوق عادلة".