بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، يسر مصرف الإنماء الإعلان عن ساعات العمل في فروع المصرف حيث ستكون من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً من (الأحد) إلى (الخميس)، في كافة فروع المصرف البالغ عددها اليوم 153 فرعاً للرجال والنساء، لتقديم الخدمات المصرفية لشركاء المصرف في جميع أنحاء المملكة، كما سيقدم مصرف الإنماء كافة الخدمات للشركاء على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع في فروعه في كل من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وفرع مطار الملك فهد بالدمام.

كما تعمل مراكز مصرف الإنماء لتبديل العملات في مطار الملك خالد في الرياض (صالة المغادرة الدولية رقم 1 و صالة المغادرة الدولية رقم 2 )، ومطار الملك فهد بالدمام (صالة المغادرة الدولية) على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، علماً بأن جميع الخدمات المصرفية الذاتية ستكون متاحة لتقديم خدماتها لشركاء الإنماء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وتشمل هذه القنوات أجهزة الإنماء للصرف الآلي التي يتجاوز عددها 1440 صرافاً آلياً، وهاتف الإنماء 8001208000، وإنترنت الإنماء www.alinma.com، وجوال الإنماء،وتطبيق الإنماء للأجهزة الذكية، وذلك لخدمة شركاء مصرف الإنماء والمواطنين والمقيمين في هذا الوطن المعطاء المملكة العربية السعودية في كل وقت ومن أي مكان.

وبهذه المناسبة يتقدم مصرف الإنماء لمقام حكومة خادم الحرمين الشريفين، وشركاء الإنماء والشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والاسلامية، بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول هذا الشهر المبارك، سائلين الله عز وجل أن يوفق الجميع للصيام والقيام وأن يتقبل الله أعمالهم خالصة لوجهه الكريم.