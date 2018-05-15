نعت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أربعة من منسوبيها بعد سقوط طائرتهم في محمية الخنفة التابعة لمنطقة تبوك.وقالت المحمية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى الهيئة السعودية للحياة الفطرية منسوبيها مدير محمية الخنفة سعود بن رجاء الشمري ورئيس الطيارين جديع بن حسين الشملاني ومساعد طيار محمد بن مفلح القثامي ومجزع الشمري من الادارة العامة للمجاهدين، ‏الذين وافتهم المنيه إثر تحطم طائرة المراقبة الجوية أثناء تأديتهم عملهم في محمية الخنفة».