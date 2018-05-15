نالت وزارة العدل، جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية للعام 2018 في دورتها الخامسة، في فرع «التعاون بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات أفضل»، وذلك في الحفل الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس.وتسلّم الجائزة نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه.وأكّد وكيل وزارة العدل المساعد لتقنية المعلومات المهندس وليد الرشود، أن الوزارة تسعى ضمن خططها التطويرية إلى رفع مستوى رقمنة خدماتها العدليّة والقضائية في سبيل تيسير الخدمة على المستفيدين وتطويع التقنية وتعزيز الكفاءة والفعالية وسرعة الإنجاز.وعدّ المهندس الرشود جائزة الإنجاز التي يشرف عليها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» وتتنافس فيها جهات حكومية متعددة, إحدى آليات التشجيع والتحفيز وإيجاد بيئة تنافسية للجهات الحكومية لتقديم خدمات تقنية أفضل وأسهل للأفراد وقطاع الأعمال.ولفت النظر إلى أن الوزارة أتمّت الربط الإلكتروني مع 28 جهة حكومية، كما أنه يجري العمل على ربط 14 جهة أخرى، بإجمالي خدمات يقدر بـ235 خدمة، مبيناً أن وزارة العدل تهدف من رقمنة خدماتها إلى تطوير مستوى الخدمات العدلية، بدءاً من سرعة إنجاز القضايا وتقليل مدة مواعيد الجلسات وتحقيق مفهوم المحاكم الإلكترونية.