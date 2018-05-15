أكد عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة المهندس عبد الرحمن بن سعيد، استمرار الكلية في استراتيجيتها التدريبية وتعظيمها من خلال تطوير مشروعات الابتكار والابداع والاستفادة من أحدث تقنيات التدريب بالمحاكاة العملية والتطبيقية، وكذلك الخروج إلى ما وراء أسوار التدريب بالتواصل الفعال مع جميع قطاعات التدريب والتوظيف لبناء شراكات تسهم في تطوير الأداء وتعزز من قدرات متدربي الكلية.وأوضح أن الكلية حققت برامج ابتكارية جديدة خلال هذا العام في مجال التدريب الإنتاجي والابتكار في عدد من التخصصات التقنية، حيث تم تصميمها وتنفيذها من قبل المتدربين، وستسعى الكلية في المرحلة القادمة إلى تسجيل براءة الاختراع لعدد من مشروعتها الابتكارية، إضافة إلى دعم الأقسام التدريبية ومركز الموهوبين بالكلية بجميع الإمكانات، وفق مستهدفات خطة الكلية للعام القادم.وبيّن السريعي خلال حفل تكريم المدربين والاداريين المتميزين بالكلية للعام التدريبي 1438 /1439، أمس (الإثنين) أن الكلية لا تألو جهداً في دعم وتحفيز المدربين والمتدربين، وتقديم جميع الاحتياجات التي تحقق لهم المرونة الكافية في تطوير مهاراتهم وبرامجهم التدريبية، مفيداً أن الاحتفاء هو بمثابة عرض لما تم تحقيقه من إنجازات وطرح الأفكار الخلاقة التي تسهم في تطوير خطط الكلية المستقبلية، ووضع برامج تنفيذية تصقل مهارات المتدربين وقدراتهم الإبداعية في تخصصاتهم المختلفة.وأشار إلى استمرار توسع الكلية في قبول الراغبين في الالتحاق بها في برامج التدريب الصباحي والتطبيقي المسائي لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، مشيداً بجهود أعضاء الهيئة التدريبية والإدارية بالكلية، وحثهم على بذل المزيد من العطاء لخدمة هذا الوطن العطاء.يذكر أن جائزة القسم المتميز قد حصل عليها هذا العام قسم التقنية الكهربائية، أما المدربين المتميزين فكانت من نصيب: عوض سعيد عيد الحربي وعبدالعزيز علي القحطاني، بندر محمد علي العييدي، ماهر محمد صديق، عبدالرحمن طلق مطلق العويمري، منير جميل سعد الطائفي، وبرهان محمد الزهروني، وحاتم يوسف صالح بحه، وسعود محمد وخاضرالعتيبي وحسن أحمد حسن عقدي، كما حصل جائزة الإداريين المتميزين كل من: أحمد الحمراني وعلي الشهري.