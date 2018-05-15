عقدت وزارة المالية عدداً من ورش العمل للتعريف بمنصة «اعتماد» الرقمية للجهات الحكومية في كل من الرياض وجدة والدمام، خلال الفترة من 23 أبريل حتى 1 مايو 2018، لشرح مميزات وخصائص المنصة، بحضور أكثر من 2000 موظف حكومي يمثلون أكثر من 290 جهة حكومية.وتأتي ورش العمل ضمن الفعاليات التي تنظمها وزارة المالية، لهدف رفع جاهزية الجهات الحكومية، إضافة إلى أخذ الملاحظات والمقترحات لضمان التطوير المستمر للمنصة، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين الجهات الحكومية تنفيذ مشاريعها وتعاملاتها المالية مع القطاع الخاص، ولضمان تطبيق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.وخلال ورش العمل تم تقديم شروحات تفصيلية عن منصة «اعتماد»، مع استعراض خدماتها المتنوعة، التي تسهم في توفير المجهود الإداري والإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة عبر الخدمات الرئيسة للمنصة وهي: إدارة الميزانية، وإدارة المنافسات والمشتريات، وإدارة العقود والتعميدات، وإدارة المدفوعات، وإدارة الحقوق المالية للموظفين.يذكر أن وزارة المالية أطلقت منصة «اعتماد» الرقمية في منتصف شهر يناير من العام الحالي، حيث إنها تمثل المنصة الرقمية المعتمدة لتقديم الخدمات المالية الحكومية بشكل إلكتروني لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الجهاز الحكومي.