تسلمت إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام 2000 حافظة ماء زمزم جديدة.وبين مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أن الحافظات تستخدم في حفظ ماء زمزم المبرد وغير المبرد، وجميعها بذات الشكل الموحد والمعتمد والمصنعة من مواد تتحمل الظروف الجوية وطبيعة العمل.وأكد أن عمل منسوبي الإدارة مستمر في التأكيد على الاستخدام الأمثل للحافظات خصوصا في المواسم، حيث يتم توزيع الحافظات داخل المسجد الحرام بعد تعبئتها وتحريزها بالأقفال في المواقع المخصصة حسب الاحتياج وزيادة الاستهلاك.