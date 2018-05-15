دانت مشيخة الأزهر، أمس (الاثنين) «بأقسى العبارات، الجرائم الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني... بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدافها المتعمد للمتظاهرين العزل خلال مسيراتهم السلمية، في الذكرى السبعين لنكبة فلسطين وشعبها».وأثار مقتل ما لا يقل عن 55 متظاهرا فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع غزة الاثنين استياء دوليا ودعوات إلى ضبط النفس.وأشاد الأزهر في بيان «بما يقدمه الشعب الفلسطيني من نضال باسل وتضحيات عظيمة، في سبيل تحرير أرضه، وحماية مقدساته، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف»، مستنكرا «تقاعس المجتمع الدولي ومؤسساته عن القيام بواجباته، القانونية والأخلاقية، لوقف تلك الجرائم الوحشية».وطالب «العرب والمسلمين وكل المنصفين والعقلاء في العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعم نضاله في وجه الاحتلال الظالم».وأعلنت البعثة الكويتية لدى الأمم المتحدة أنها دعت لاجتماع طارئ لمجلس الأمن صباح الثلاثاء حول الوضع في الشرق الأوسط على خلفية أحداث غزة.