توفيت الممثلة مارجو كيدر، التي اشتهرت بأداء دور لويس لين في سلسلة أفلام "سوبرمان" في السبعينات والثمانينات، عن عمر يناهر 69 عاما.وقالت كاميلا فلوكسمان باينس، مديرة أعمال كيدر، إن الممثلة توفيت في هدوء أثناء نومها يوم الأحد في بيتها في ليفينجستون بولاية مونتانا. ولم تذكر سبب الوفاة.وظهرت كيدر التي ولدت في كندا في أكثر من 70 فيلما وبرنامجا تلفزيونيا، من بينها "ذا جريت والدو بيبر" و"آميتيفيل هورور" ومسلسل أطفال تلفزيوني أنتج في عام 2014 ونالت عنه جائزة إيمي.وبدأت كيدر مشوارها في التمثيل وهي في العشرينات من عمرها ونالت شهرة دولية بأداء دور الصحفية الجسورة لويس في فيلم "سوبرمان" في عام 1978، أمام كريستوفر ريف وفي ثلاثة أجزاء في السلسلة.وقالت شركة دي.سي. كوميكس، صاحبة امتياز "سوبرمان" في حسابها على تويتر «شكرا لكونك لويس لين التي نشأ معها كثير منا».ولم تتمكن كيدر من العمل لعامين بعد حادثة سيارة خطيرة في عام 1990 وأفلست في نهاية المطاف. وبعد ست سنوات، عانت من انهيار في صحتها العقلية واختفت لأربعة أيام أمضتها كمشردة في حادثة لاقت اهتماما كبيرا. وجرى تشخيص حالتها لاحقا بأنها تعاني من اضطراب ثنائي القطب.وكانت أيضا ناشطة سياسية بارزة حيث شنت حملة معارضة لحرب الخليج وكانت مؤيدة لبرني ساندرز الذي كان ينافس للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.وأصبحت كيدر مواطنة أمريكية في عام 2005.وتزوجت ثلاث مرات، من بينها زواج استمر ستة أيام فقط في عام 1979 من الممثل جون هيرد.