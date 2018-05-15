توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء) سماء غائمة جزئياً على منطقتي الحدود الشمالية والجوف قد تهطل منها أمطار متفرقة، كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير وجازان، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والمدينة المنورة.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بوجه عام بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.