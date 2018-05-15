أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن فتح التحقيق بشأن السفينة التركية التي وقع بها انفجار قرب ميناء الحديدة، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي تعطل حركة السفن في الميناء، ومؤكدا أن قوات الشرعية تمكنت من تحرير ميناء الحيما على الساحل الغربي.وقلل المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي من أهمية ما يجري في جزيرة سقطرى اليمنية، واصفا إياه بأنه حدث طبيعي، مؤكدا تجاوز الاختلاف في وجهات النظر بين الأشقاء الإماراتيين والسلطة المحلية في الجزيرة. وقال إن التحالف يرحب ببيان قبائل صعدة، المؤيد للتحالف والرافض للحوثيين.وأوضح في مؤتمر صحفي أمس (الإثنين) أنه تم إطلاق 6 صواريخ باليستية باتجاه المملكة خلال أسبوع من مناطق حوثية، ليصل إجمالي الصواريخ إلى 138 صاروخا، مضيفا أن الميليشيات الحوثية لم تكتف بالزج بالأطفال لجبهات القتال، بل تسعى للزج بالمرأة اليمنية في المواجهات العسكرية.وأكد متحدث «التحالف» أن قوات الشرعية اليمنية حققت تقدما كبيرا في صعدة بدعم من قوات التحالف، وتم استهداف مخازن الصواريخ الحوثية في الكهوف بصعدة، فيما صدت هجوما للميليشيات في محافظة الجوف بإسناد من التحالف، وعرضت صورا لأسلحة تم ضبطها من الميليشيات الحوثية.وأفاد المالكي أن التحالف بدأ عمليات إعادة إعمار المناطق المحررة من الميليشيات الحوثية، مشيرا إلى استفادة أكثر من 4 ملايين يمني من المساعدات الإغاثية. وأشار إلى بدء الجسر الجوي الطبي، بمعدل رحلتين شهريا من القاهرة إلى صنعاء.وشدد العقيد المالكي على أنه لا اعتراف بأية مبادرة سياسية في اليمن إذا لم تستند إلى القرارات الدولية والمبادرة الخليجية، ونتائج الحوار اليمني.