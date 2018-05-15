أدان مجلس الوزراء الكويتي بشدة استمرار الميليشيات الحوثية في إطلاق الصواريخ المستمرة على مدن المملكة، والتي قامت قوات الدفاع الجوي السعودية باعتراضها.وقالت الحكومة الكويتية خلال اجتماعها الأسبوعي الذي عقد أمس (الإثنين)، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، إن هذه الاعتداءات الآثمة من قبل الحوثيين تستهدف أمن واستقرار المملكة، مشيرة إلى أنه من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة.وأكد المجلس وقوف الكويت مع المملكة وتأييدها ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، داعيا الله أن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.