‏فيما تفقد قائد قوات أمن العمرة الفريق أول ركن خالد الحربي أمس (الإثنين) القوات الأمنية المشاركة في مهمة أمن العمرة لشهر رمضان وعيد الفطر، أثناء تنفيذ فرضية الأداء والانتشار الميداني للقوات، أكدت القيادات الأمنية والمرورية والتنظيمية لأمن العمرة لهذا العام، جاهزية كافة الخطط والتوقعات بما يسهم في تحقيق الأمن والسلامة والطمأنينة لقاصدي بيت الله الحرام خلال موسم العمرة في الشهر المبارك، وفق خطوات علمية مدروسة.وقال مساعد قائد قوات أمن العمرة لمهام أمن الطرق اللواء زايد الطويان خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر الأمن العام بمكة المكرمة، إن الخطة تتركز على الانتشار في الطرق بين المدن والطرق المؤدية إلى مكة وتكثيف الدوريات والضباط والأفراد.وأوضح مساعد قائد قوات أمن العمرة للتحريات الميدانية اللواء منير الجبرين أن مهام قيادة التحريات الميدانية تكمن في مساندة القوات الموجودة في الميدان عبر عناصر بشرية تعمل على مدار الساعة.وبين قائد مهام شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبداللطيف الشثري، تخصيص 6 محطات للنقل العام من وإلى الحرم مع تنظيم حركة المشاة وإشراف ومتابعة أعمال المرور والدوريات الأمنية، مشيرا إلى أن هناك 3500 رجل أمن و200 ضابط لمساندة شرطة العاصمة المقدسة خلال رمضان. ولفت مساعد قائد قوات أمن العمرة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي إلى أن المرور سيركز على النقل العام من خلال 34 نقطة وكذلك توفير طرق بديلة وتحرير الحركة المرورية ومنع الدراجات النارية من الوصول إلى المنطقة المركزية.