التقى رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل مع عدد من أهالي حي أمواج بجزيرة تاروت، وأهالي بلدة التوبي في القطيف للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم والوقوف الميداني على الملاحظات وتعزيز العمل التنموي للتسهيل عليهم وراحتهم وأنسنة الخدمات.وتعهد المهندس مغربل للأهالي، ببذل الجهد في سبيل النهوض بمستوى الخدمات البلدية في محافظة القطيف والمدن والقرى التابعة لها، وأكد على أنه تم توجيه الإدارات المعنية بالبلدية بكافة الملاحظات وإدراج الأخرى ضمن المشاريع المستقبلية، والتي كان أبرزها صيانة الشوارع، إنشاء حدائق، زراعة الأشجار المحلية، الاهتمام بإزالة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.وشدد على ضرورة الوقوف يداً واحدة للعمل سوية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، واصفاً اللقاء بالأهالي بالإيجابي، إذ طرحت عدد من الموضوعات التي تهم المحافظة، لافتاً الانتباه إلى أن الأهالي استعرضوا أبرز الملاحظات التي تواجه المستوى الخدمي في الوقت الراهن، مشيدا بتواصل الأهالي مع البلدية، باعتبارها إحدى القنوات المهمة في تلمس الحاجات الضرورية، مبيناً أن المطالب التي استمع لها ستكون محط اهتمام وفقاً للأولويات، لافتا أن قلبه وبابه مفتوحان للجميع.