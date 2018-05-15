أكد أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لكليات بريدة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أن أعداد الخريجين ليست هي الهدف الأساس بحد ذاته، بقدر ما نحصل على خريجين نرى لهم تصنيف أو جوائز في محافل عالمية ودولية.وقال خلال رعايته أمس (الإثنين) حفلة تخرج طلاب كليات بريدة الأهلية: «نريد الطلبة الخريجين، الذين فعلاً يحتاجهم سوق العمل، إذ إن ذلك يأتي بعد دراسة سوق العمل وما يحتاجه في هذه المرحلة، ثم ضخ الكميات المناسبة من الخريجين ليأخذوا زمام الأمور، ويتسلموا أعمالهم»، متمنياً أن توقع مثل هذه الكليات الأهلية اتفاقيات مع جامعات عالمية ليكون هناك علم دقيق ومهني على أعلى مستوى يخدم التوجه العلمي لهذه الكليات، منوها بطموح إدارة كليات بريدة بأن تكون جامعة في يوم من الأيام.واستقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، رئيس لجنة أهالي عنيزة محمد القاضي، وأعضاء اللجنة لتقديم شكرهم على إطلاقه لقب «محافظة الإنسانية» على عنيزة ودعمه لأعمال لجنة الأهالي، مبينا أن ثقافة العطاء بلا مقابل تمنح الإنسان بركة وسعادة في خدمة ورعاية ذوي الإعاقة وأي فئة أخرى من فئات المجتمع. ولفت إلى أن إطلاق لقب محافظة الإنسانية على عنيزة ما هو إلا استحقاق لما يقدم من خلالها من جهود حثيثة لخدمة ذوي الإعاقة عبر توفير كل سبل الراحة لهم وأطلق أمير منطقة القصيم، قافلة مشروع التوازن الخيري، بمشاركة عدد من الجهات الخيرية، وحضور مسؤولين، مؤكدا اعتماد الأطر التنظيمية للمشروع ليكون العمل مؤسسيا تحت إشراف فريق متكامل، مبينا أن هدف المشروع هو البحث عن الجمعيات التي بأطراف المنطقة وبحاجة للدعم لتقديم خدماتها للمستفيدين.