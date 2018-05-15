ناقش مجلس منطقة الحدود الشمالية أمس (الإثنين)، برئاسة أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، استعدادات الشركة السعودية للكهرباء لمواجهة أحمال فصل الصيف، واطلع على عرض أولويات مشاريع الطرق بالمنطقة المقترح طلب اعتمادها بمشروع ميزانية وزارة النقل للعام المالي القادم 1440/ 1441.كما ناقش المجلس التقارير المشتملة على تقارير اللجان المتعلقة بالارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والمرافق الخدمية والثقافية، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة، وكذلك خطة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وخطة الأمانة والبلديات وهيئة السياحة لبرامج الصيف والترفيه والتنشيط السياحي واحتفالات العيدين، ودور الهيئة العامة للرياضة في تهيئة الشباب لممارسة الرياضة، والاطلاع على خطة الإدارة العامة للتعليم لتقديم البرامج والفعاليات لفئة الشباب «البنين والبنات» خلال الإجازة الصيفية.وقال الأمير فيصل بن خالد إن موسم الصيف يشهد جملة من المناسبات الدينية والاجتماعية، ويتطلب ذلك مزيداً من الجهود والعمل الدؤوب من أجل توفير أفضل ما يمكن لأبناء المنطقة، وتذليل أي صعوبات قد تطرأ لضمان إيجاد بيئة جاذبة للزوار والمتنزهين، موجها رئيس اللجنة العامة للمجلس برفع تقرير عن نشاط كل لجنة وما ناقشته من قضايا خلال الفترة الماضية وما رفعته من توصيات حتى يتم على ضوء هذا التقرير تحديد خطط تنفيذية لكافة القطاعات.من جهة ثانية، بحث أمير منطقة الحدود الشمالية، مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، وعدد من مسؤولي الهيئة، عددا من الموضوعات الاقتصادية في المنطقة وآليات ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعريف المستثمرين بالفرص الموجودة بالمنطقة.