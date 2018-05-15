أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، أن النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة ليست وليدة الصدفة، بل نتيجة طبيعية للجهود المخلصة والنظرة الثاقبة والتخطيط السليم ودعم الدولة السخي المتواصل لمسيرة التنمية ولمسيرة التعليم والتدريب بصفة خاصة.جاء ذلك خلال رعايته أمس (الإثنين)، حفلة تخريج 1033 متدرباً من الدفعة الـ30 من الكلية التقنية في الدمام، مبينا أن المملكة منذ تأسيسها آمنت بأن الإنسان هو ركيزة التنمية وأساسها العظيم، وأن الأمم لن تتقدم إلا بالعلم والمعرفة والممارسة، ووفرت المصادر ونشرت المعارف واستقطبت الكوادر المؤهلة لتعليم وتدريب أبنائنا وبناتنا والارتقاء بهم في شتى المجالات التقنية والمهنية والفنية.ولفت الأمير سعود بن نايف إلى أن الكليات التقنية في المملكة حققت الكثير من الإنجازات في مسيرتها الزمنية القصيرة تمثلت في جهد متميز في افتتاح تلك الكليات بأقسامها التدريبية المختلفة وإعداد البرامج التدريبية المناسبة ودعم مجالات التدريب والابتكار وإكساب المهارات للملتحقين بها ودعم المجالات البحثية التقنية والمهنية وخدمة المجتمع.وفي الختام دشن تطبيق Duty الذي يوفر العديد من الفرص العملية والتدريبية للخريجين والمتدربين، فيما كرم الطلاب المتميزين المتخرجين ورعاة الحفلة، وتلقى تكريما من عميد الكلية بدرع تذكارية.وكرم أمير المنطقة الشرقية في مكتبه أمس، شركاء ورعاة برامج لجنة التنمية الاجتماعية بالظهران، مؤكدا أهمية العمل الاجتماعي، ودعم القيادة الرشيدة لهذا القطاع المهم، وكذلك تشجيع رجال الأعمال على دعمه والإسهام في تبني المبادرات المجتمعية المختلفة.