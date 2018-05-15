نظم مستشفى الولادة والأطفال في حي المساعدية بجدة، دورة «جراحات المناظير النسائية» لتطوير الكوادر الطبية على جميع المستويات وتعليمهم مهارات عمل جراحة المناظير النسائية، إضافة إلى تطوير قدراتهم للنهوض بمستوى جراحة المناظير النسائية.وأوضحت استشارية نساء وتوليد وجراحة المناظير الدكتورة نادية يونس أن الدورة تستهدف أطباء الزمالة والأطباء المقيمين والتمريض من منسوبي المستشفى، مشيرة إلى أن المحاور تركزت على تقديم محاضرات عن كيفية انتقاء المرضى، وتجهيز المريضة لعمليات المناظير من العيادة إلى غرفة العمليات، والمضاعفات التي يمكن أن تحدث عند إجراء فتحات المنظار وأثناء العمليات، وكيف يمكن تفاديها، وكيفية استخدام المنظار الرحمي.