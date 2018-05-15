رصد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، من خلال 1706 زيارات تفتيشية نُفذت الأسبوع الماضي على المنشآت في سوق العمل بجميع محافظات المنطقة، 220 مخالفة لقرارات التوطين، وتأنيث محال المستلزمات النسائية والذهب والمجوهرات، وتوطين قطاع الاتصالات والإيواء السياحي.وتأتي هذه الحملات المكثفة بمشاركة الرافد الأمني وبعض الجهات الداعمة، بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرار التوطين.من جهة أخرى، أهل فرع الوزارة بالمنطقة 200 صيدلي وصيدلانية لسوق العمل ضمن مبادرة توطين قطاع الصيدليات من خلال برامج تدريبية لمدة 3 أشهر.