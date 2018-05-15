في أول ردة فعل بعد خروج الفريق خالٍ الوفاض من الموسم إثر خسارة الفريق المنافسة آسيويا ، أكد رئيس النادي الأهلي ماجد النفيعي أن هناك تغييرات كبيرة ستطال قائمة اللاعبين المحليين والأجانب وسيتم تصعيد عدد من اللاعبين المميزين من الفريق الأولمبي لتدعيم صفوف الفريق الأول.وقال في تغريدات عبر حسابه في تويتر اليوم (الأربعاء): "سيبدأ عمل الموسم القادم إعتباراً من صباح الغد وسنعمل على إعداد الفريق بالشكل الذي يرضي عشاقه الذين يستحقون أن يشاهدوا العمل يتحدث ، وهذا ما سيكون بإذن الله تعالى وكلنا ثقة في وقفة ودعم جمهورنا الكبير"