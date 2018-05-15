نفذت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية أمس (الإثنين) عملية نوعية خاطفة باسم «الرعد الأحمر» في الساحل الغربي تمكنت خلالها من تدمير مراكز للقيادة والسيطرة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية الفازة جنوب مدينة الحديدة، والاستيلاء على كميات كبيرة من المعدات والوثائق التابعة للانقلابيين.وهدفت العملية إلى القضاء على تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية، ووقف تهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر. ويشارك في العملية العسكرية الشاملة التي أطلقت (الأحد) قوات من ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني والمقاومة ووحدات عسكرية بقيادة العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس السابق. وأكدت مصادر عسكرية أن عشرات من عناصر الميليشيات بينهم عدد من القيادات الميدانية قتلوا في جبهة الساحل الغربي، مفيدة بأن من بين القياديين الذين قتلوا محمد علي شرف الدين، أبو أحمد شرف الدين. وبحسب تسجيل مصور نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أمس، قال قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي العميد ركن عبدالسلام الشحي، إن العملية تتجه نحو الحديدة بإسناد بري وبحري وجوي، مؤكدا أنها نجحت في تحرير ميناء الحيمة جنوب الحديدة. وأكد الشحي أن عناصر الحوثيين تتساقط وانهياراتهم تتواصل في مختلف الجبهات، لافتا إلى حالات هروب جماعي لعناصر الميليشيات تاركة أسلحتها وعتادها، وكشف عن اعتقال أسرى بالعشرات بينهم قيادات تعبوية وعملياتية جراء تضييق الخناق عليهم ومحاصرتهم، مؤكدا أن بعضهم يبيع أسلحته لتأمين الهروب في ظل استسلام العشرات.من جهة أخرى، قتل القيادي الحوثي صالح يحيى محمد القدامي، المكنى «أبو الحسنين» مع عشرات من عناصر الميليشيات في قصف لطائرات التحالف العربي أثناء مواجهات مع قوات الشرعية في مديرية حيران بمحافظة حجة.