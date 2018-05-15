أكد قائد المقاومة التهامية عبدالرحمن حجري لـ«عكاظ»، أن عملية «الرعد الأحمر» لا تركز على الجانب العسكري فحسب بل هناك حملة إغاثة للمدنيين تتبع تحركات الجيش اليمني، كما أن هناك فرقا هندسية لإزالة الألغام وأخرى تعمل على إعادة الخدمات الأساسية. وأعلن في تصريح إلى «عكاظ» أمس، عودة الكهرباء إلى الخوخة ومناطق عدة بعد تأهيل المحطة من قبل التحالف العربي كما عاد الطلاب إلى فصولهم الدراسية لأداء الامتحانات بعد ترميم المدارس واستئناف عمل المستشفيات، ما ساهم في تطبيع الحياة وتأمين المناطق المحررة بشكل سريع وأوجد بيئة آمنة تشجع ألوية المقاومة المختلفة بإطلاق عملياتها دون أية تخوفات. ودعا أبناء الحديدة إلى الابتعاد عن مواقع الميليشيات والتعاون مع المقاومة الشعبية.وقد سيطرت قوات الشرعية أمس على منطقة الغويرق في مديرية التحيتا بعد تحرير ميناء الحيمة ومنطقة قطابة، فيما تتواصل العمليات حالياً في منطقة المتينة وسط فرار كبير للميليشيات. وأكد حجري القبض على عدد من الحوثيين في الغويرق.وقال إن العملية العسكرية والزحف المتواصل نحو مركز محافظة الحديدة نتاج جهود مضنية وتطوير لخطط وإستراتيجيات وضعت بدقة، لافتا إلى أن ألوية المقاومة التهامية تشارك في العمليات بدءا من ذباب وباب المندب ووصولا إلى مديرية التحيتا ومينائها، وتوعد القائد العسكري الحوثيين بهزيمة ساحقة وعمليات نوعية خاطفة وسريعة تؤدي إلى استعادة كامل مديريات ومناطق تهامة. وأكد أن تلك العمليات لم تكن تتم لولا الدعم السخي والمشاركة الفاعلة لقوات التحالف العربي بشكل يومي، مشددا على ضرورة إنهاء معاناة سكان الحديدة الذين يواجهون جرائم الميليشيات وسط غياب لأبسط الخدمات المتمثلة في الكهرباء والماء.