توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، النظام الإيراني بعدم السيطرة على الشرق الأوسط. وقال ترمب في تغريدة له (الأحد): إيران كانت تحاول السيطرة على الشرق الأوسط بأي وسيلة.. مشيرا إلى أن ذلك لن يحدث الآن. وكتب ترمب «تذكروا مدى سوء تصرف إيران في الاتفاق النووي، كانوا يحاولون السيطرة على الشرق الأوسط بأي وسيلة كانت... الآن، هذا لن يحدث!».يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قرر في 8 مايو الجاري، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدا أن الاتفاق النووي كان لمصلحة إيران ولم يحقق السلم، وإن إلغاءه سيجعل أمريكا أكثر أمانا. واتهم النظام الإيراني بإشعال الصراعات في الشرق الأوسط، ودعم المنظمات الإرهابية.من جهة أخرى، طالب مجلس الخبراء الإيراني، رئيس النظام حسن روحاني، بالاعتذار للشعب لعدم مراعاته الخطوط الحمراء التي وضعها المرشد علي خامنئي حيال الاتفاق النووي. وأضاف بيان صدر عن رئيس مجلس خبراء الإيراني أحمد جنتي أمس الأول، أن خامنئي كان ضد المفاوضات النووية، معتبرا أنه لم تؤخذ الضمانات اللازمة من دول 5+1 في الاتفاقية. ولفت إلى أن خامنئي أكد مرارا أنه لا يأمل شيئا من المباحثات، وأنه لم تتم مراعاة الخطوط الحمراء في هذه الاتفاقية. ودعا روحاني أن يكشف بطريقة شفافة الخسائر الناجمة عن الاتفاقية، وأن يعتذر للشعب الإيراني.