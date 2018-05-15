كشفت مصادر مطلعة في بيروت لـ«عكاظ» أمس (الإثنين) خلافاً حول الحكومة القادمة قد بدأ قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب المنتخب وقبل تسمية هذا المجلس لرئيس الحكومة.وأوضحت المصادر أن الخلاف حول الحكومة يتمحور حول 3 حقائب؛ حقيبة الطاقة، التي يتجاذبها كل من القوات اللبنانية والتيار العوني، وحقيبة المالية التي يتمسك الرئيس نبيه بري بها كحصة ميثاقية للطائفة الشيعية، وحقيبة الداخلية، التي لا تبدو أنها محسومة لتيار المستقبل.وقالت المصادر: «إن تشكيل الحكومة الجديدة لن يكون باليسير أبداً، بل إن أزمة طويلة من المرجح أن تدخل بها الساحة السياسية اللبنانية، وشهر رمضان سيشهد تسمية رئيس الحكومة، إلا أنه من المستحيل أن يشهد ولادة هذه الحكومة».وكان وزير الخارجية جبران باسيل شن هجوماً عنيفاً على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على خلفية مطالبة الأخير بوزارة الطاقة، فخاطبه قائلاً: «إن كنت لا تجيد العد فكيف نعطيك وزارة الطاقة؟».