تفقد قائد قوات أمن العمرة الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي اليوم (الإثنين) القوات الأمنية المشاركة في مهمة أمن العمرة لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر، أثناء تنفيذ فرضية الأداء والانتشار الميداني للقوات المشاركة كافة.وبدأت الفرضية من الساحات الجنوبية مرورا إلى الساحات الغربية وشارع إبراهيم الخليل ثم جبل الكعبة.واستمع قائد قوات أمن العمرة إلى مجمل التجهيز والاستعداد وأبرز التنظيمات المعتمدة لتسهيل وصول الزوار والمعتمرين إلى المسجد الحرام وساحاته.وتضمنت الجولة التي شارك فيها مساعدو قائد قوات أمن العمرة، الالتقاء بالقادة والتعرف على الاستعدادات والتجهيزات لخدمة قاصدي بيت الله الحرام في الحرم المكي الشريف وساحاته والطرق المرورية وطرق المشاة المؤدية إليه وتنظيم دخول وخروج الباصات من وإلى محطات النقل العام.