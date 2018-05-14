فيما يضيق تنظيم الحمدين الخناق على شعبه، أطلقت الدوحة أخيراً «تاكسي قطر» لتقديم خدمات النقل البري تحت مظلة أمن الدولة، بهدف التجسس ورصد تحركات القطريين.وكشف حساب «قطريليكس» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الشركة انطلقت بتوجيه من أمير قطر للتجسس على الشعب، لافتا إلى أنها تعمل على رصد تحركات القطريين لحظة بلحظة، بالتنسيق مع أمن الدولة، خشية انتفاضة شعبية.وأشار الحساب إلى أن الدوحة تسعى لوضع يدها على بيانات القطريين الشخصية من خلال إطلاق تطبيق عبر الهواتف الذكية يعمل بالتنسيق مع جهاز أمن الدولة، مؤكدا تخوف الشعب القطري من تسريب بياناتهم لأهداف مشبوهة.