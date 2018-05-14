رعى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، والرئيس التنفيذي لكليات التميز الدكتور فهد التويجري، تخريج الدفعة الـ11 من طلاب الهندسة التطبيقية في كلية المدربين التقنيين، بحضور سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس، والرئيس التنفيذي لكلية لينكون العالمية المشغل الرسمي لكلية الهندسة التطبيقية.وعبر الخريجون عن سعادتهم بيوم تخرجهم، مؤكدين أنهم سيبذلون جهودهم لإكمال مسيرة البناء في بلد الخير والعطاء تحت قيادة رشيدة تسعى إلى أن تتبوأ المملكة مكانة مرموقة في شتى المجالات العلمية، والصناعية، وفي مجالات التنمية المختلفة كافة للمضي قدما لتحقيق رؤية 2030.