أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشدة ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين الفلسطينيين ما أوقع عددًا من القتلى والجرحى.وقالت في بيانها الصادر هذا اليوم: إن قضية فلسطين وعاصمتها القدس الشريف قضية محورية للعالم الإسلامي ولا يمكن للسلام أن يحل إلا بأن يتعامل المجتمع الدولي مع هذه القضية العادلة بجدية ومسؤولية، وستبقى قضية فلسطين متجذرة في وعي العالم الإسلامي والإنساني المحب للعدالة.ونوهت الأمانة العامة للهيئة في هذا الصدد بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم.