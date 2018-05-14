أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» إطلاق منصة وطنية إلكترونية لفواتير الأعمال، تحت مسمى «إيصال»؛ بهدف تسهيل آلية إجراء المدفوعات بين الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال المختلفة والموردين الذي يتعاملون مع هذه الجهات.وستسهم منصة «إيصال» في خفض تكاليف المعاملات المالية، وتعزيز كفاءة البيئة المؤسسية من خلال تيسير عمليات الفوترة الخاصة بموردي الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال المختلفة وإتاحة دفعها إلكترونيا.وقال وكيل محافظ مؤسسة النقد للعمليات المصرفية هاشم الحقيل:«تحرص المؤسسة دائماً من خلال أنظمة المدفوعات التي تشرف عليها على رفع نسبة المعاملات غير النقدية، وزيادة الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتبني التقنيات الحديثة والمبتكرة التي تسهم في الوصول إلى أهدافنا.وتشمل خدمات منصة إيصال كامل دورة حياة الفواتير، بدءا من رفع الفاتورة، وعرضها، وتسديدها، وتسويتها؛ ما سيمكن المستخدمين من أتمتة هذه العمليات بشكل كلي، ويعود ذلك بالنفع، خصوصا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال تعزيز الإدارة المحسنة للتدفقات النقدية».من جانبه أضاف مدير عام نظم المدفوعات بمؤسسة النقد زياد اليوسف: «كلنا ثقة بإمكانية منصة «إيصال» على إحداث أثر إيجابي كبير على الاقتصاد السعودي وجعله أكثر كفاءة من خلال الربط الفعال بين قطاعات الأعمال ومورديها، وسيلاحظ مستخدمو المنصة تحسينات فورية في عدة مجالات مثل تجربة العملاء والإدارة المالية والتحصيل».