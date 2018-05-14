أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي أن المجلس اعتمد تمويل عدد من القروض الزراعية بقيمة بلغت أكثر من 150 مليون ريال، موضحا أن المشاريع الزراعية الموافق على تمويلها غطت عدة مناطق في المملكة شملت مشاريع في مجالات الدواجن اللاحم، والبيوت المحمية، وتصنيع التمور.وأشار إلى أن إجمالي تمويل قطاع الدواجن اللاحم بلغ أكثر من 18 مليون ريال، وتمويل مشاريع بيوت محمية بأكثر من 9 ملايين ريال، إضافة إلى تمويل مصنع تمور بنحو 11 مليون ريال، وتمويل رأس مال عامل غير مباشر بالشراكة مع البنوك التجارية لتمويل استيراد مستلزمات زراعية بقيمة تجاوزت 112 مليون ريال.