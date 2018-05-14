كشفت 4 مصادر مطلعة اليوم (الإثنين)، أن ذراع التجارة لشركة أرامكو السعودية بدأت توريد مكثفات أمريكية -نوع من الخام الخفيف جدا- إلى الإمارات؛ ما يبرز الطموحات العالمية لأرامكو.وقالت المصادر:«إن الصفقة تمثل أول بيع فوري للخام الأمريكي من شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة)، التي اختارت شركة «موتيفا انتبرايزيز»، التابعة لأرامكو في الولايات المتحدة لتوريد شحنتين إلى دولة الإمارات».ووفقا لمصادر وبيانات شحن على «تومسون رويترز ايكون»، تم تفريغ الشحنة الأولي للإمارات، وهي عبارة عن مليون برميل من المكثفات الأمريكية جرى تحميلها على متن الناقلة (أسترا)، في ميناء الرويس في 12 مايو الجاري.وأوضح مصدر ملاحي في الولايات المتحدة أن موتيفا استأجرت أيضا الناقلة (ساوث سي) لشحن نحو مليون برميل من المكثفات من السواحل الأمريكية على خليج المكسيك إلى الرويس في مايو الجاري، مقابل نحو مليوني دولار.وتراوح الحمولة الكلية لكل من الناقلتين بين 120 ألفا و200 ألف طن، ويمكنهما عبور قناة السويس بحمولة كاملة.