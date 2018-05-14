عبدالرحمن المصباحي (جدة) @sobhe90
عاودت إحدى شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية تقديم خدماتها اليوم (الإثنين) لحاملي وثائق التأمين، ‏بعد عطل في النظام استمر قرابة ‫نصف يوم عمل، تسبب في اعتذار المستشفيات والمراكز الطبية عن تقديم الخدمات الطبية ‏لملاك وثائق تلك الشركة.

من جانبها تواصلت «‏عكاظ» مع خدمة العملاء في الشركة، التي أشارت إلى وجود عطل في النظام منع من استفادة ملاك الوثائق من الخدمات.

‏ولم تعلن الشركة في موقع (تداول) أمس عن العطل الفني، ومدى انعكاسه على أسهم الشركة التي ارتفعت.

‏وفور إعادة الخدمة نحو السادسة مساء، تواصلت «عكاظ» مرة أخرى مع الشركة التي أكدت معاودة تقديم الخدمات التأمينية للمشتركين دون أي نقص.