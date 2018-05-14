عبدالرحمن المصباحي (جدة) @sobhe90عاودت إحدى شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية تقديم خدماتها اليوم (الإثنين) لحاملي وثائق التأمين، بعد عطل في النظام استمر قرابة نصف يوم عمل، تسبب في اعتذار المستشفيات والمراكز الطبية عن تقديم الخدمات الطبية لملاك وثائق تلك الشركة.
من جانبها تواصلت «عكاظ» مع خدمة العملاء في الشركة، التي أشارت إلى وجود عطل في النظام منع من استفادة ملاك الوثائق من الخدمات.
ولم تعلن الشركة في موقع (تداول) أمس عن العطل الفني، ومدى انعكاسه على أسهم الشركة التي ارتفعت.
وفور إعادة الخدمة نحو السادسة مساء، تواصلت «عكاظ» مرة أخرى مع الشركة التي أكدت معاودة تقديم الخدمات التأمينية للمشتركين دون أي نقص.